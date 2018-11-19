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Общество

Документ по кассе предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова — реальный документ

Документ по кассе предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова — реальный документ. Об этом в интервью телеканалу «Апрель» сообщил лидер СДПК Алмазбек Атамбаев.

По его словам, документ слили в Сеть, потому что закрыли Икрамжана Илмиянова. «Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь, потому что власть идет путем Бакиевых. Она просто уехала. Это реальный документ с реальными фамилиями, реальными цифрами. Те, кто знают про этот документ, те просто боятся за свою жизнь», — пояснил Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что при Бакиевых убили Медета Садыркулова, чтобы показать: мы любого убьем. «Эти просто взяли и посадили невиновных. Кубанычбека Кулматова, Сапара Исакова — и говорят: смотрите, мы любого из вас посадим. А надо будет, убьем. Единственное, что меня удивляет — ведь мы же специально убирали ограничения по избирательному фонду. И если это чистые, честные деньги, то почему их не показали? И это конечно печально», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Пятнадцатого ноября адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов в социальной сети опубликовал данные кассы штаба, где указаны многомиллионные суммы в сомах и долларах.

Согласно опубликованным данным, кандидат в президенты КР Сооронбай Жээнбеков израсходовал на предвыборную кампанию 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона. В официальном отчете ЦИК названа сумму размером 158 миллионов сомов.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева ранее назвала этот документ фейком и отметила, что аппарат главы государства не будет комментировать фейковые новости.
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