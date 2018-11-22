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Общество

Кыргызский актер получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Казахстане

Акылбек Абдыкалыков удостоен приза за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале Шакена Айманова, завершившемся накануне в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Акылбек Абдыкалыков получил приз за роль в фильме «Ночная авария» Темирбека Бирназарова.

Гран-при за лучший фильм получила лента «Канделария» (Колумбия) режиссера Джонни Хендрикса Инестросы.

Кинофестиваль Шакена Айманова проходил 17-21 ноября в Алматы. Было представлено более 40 картин. Конкурсная программа фестиваля состояла из трех разделов, которые носят название известных картин Айманова: «Перекресток», «Земля отцов» и «Мы здесь живем». Впервые в рамках кинофестиваля состоялся конкурс фильмов тюркоязычных стран.
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