Студию для детей из малоимущих семей закрыли. Пояснения директора цирка

Директор цирка Курмангазы Исанаев опровергает, что у детей из малоимущих и неполных семей отбирают студию.

Он рассказал 24.kg, что лично сам и администрация цирка не заинтересованы в том, чтобы учащихся студии выгоняли на улицу и лишали возможности заниматься.

«Этой студии не продлевают лицензию. Она находится не на балансе цирка, а в ведении ФУГИ, вопросом лицензии занимается Министерство культуры. Мы к этому делу никакого отношения не имеем. Более того, сейчас решается, куда эту студию отнести — к Академии искусств или училищу хореографии. Это не в нашей компетенции, студия не принадлежит цирку», — пояснил Курмангазы Исанаев.

Директор студии Оксана Ивлиева не согласна с такой позицией. Она рассказала, что в студии преподают артисты цирка и дети обучаются в разных направлениях циркового искусства, но студия не выдает дипломы о среднем или высшем образовании и не может быть прикреплена ни к училищу, ни к вузу.

«Нам просто не продлевают лицензию без каких-либо внятных объяснений. То есть фактически мы не существуем сейчас», — отметила Оксана Ивлиева.

Она добавила, что учащиеся платят в месяц всего 1 000 сомов, из которых 70 процентов уходит на покупку реквизита, остальные 30 процентов — на оплату труда тренеров. Платить аренду цирку директору студии не из чего.

Работники студии обратились в Министерство культуры, информации и туризма с просьбой рассмотреть их вопрос.