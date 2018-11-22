09:12
USD 69.82
EUR 79.62
RUB 1.06
Общество

Студию для детей из малоимущих семей закрыли. Пояснения директора цирка

Директор цирка Курмангазы Исанаев опровергает, что у детей из малоимущих и неполных семей отбирают студию.

Он рассказал 24.kg, что лично сам и администрация цирка не заинтересованы в том, чтобы учащихся студии выгоняли на улицу и лишали возможности заниматься.

«Этой студии не продлевают лицензию. Она находится не на балансе цирка, а в ведении ФУГИ, вопросом лицензии занимается Министерство культуры. Мы к этому делу никакого отношения не имеем. Более того, сейчас решается, куда эту студию отнести — к Академии искусств или училищу хореографии. Это не в нашей компетенции, студия не принадлежит цирку», — пояснил Курмангазы Исанаев.

Директор студии Оксана Ивлиева не согласна с такой позицией. Она рассказала, что в студии преподают артисты цирка и дети обучаются в разных направлениях циркового искусства, но студия не выдает дипломы о среднем или высшем образовании и не может быть прикреплена ни к училищу, ни к вузу.

«Нам просто не продлевают лицензию без каких-либо внятных объяснений. То есть фактически мы не существуем сейчас», — отметила Оксана Ивлиева.

Она добавила, что учащиеся платят в месяц всего 1 000 сомов, из которых 70 процентов уходит на покупку реквизита, остальные 30 процентов — на оплату труда тренеров. Платить аренду цирку директору студии не из чего. 

Работники студии обратились в Министерство культуры, информации и туризма с просьбой рассмотреть их вопрос.  
Ссылка:
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Артисты цирка требуют уволить директора и упрекают его в финансовых растратах
Директор школы № 56: Родители не возражали против похода в цирк
Школьников Бишкека заставляют покупать билеты в цирк
Питейная аренда. Как помещения Кыргызского цирка раздали под кафе
Цирк, да и только. Кассу шапито установили посреди тротуара
Сохраняем спокойствие. Страус набросился на зрителей в цирке Казани
Чиновники рассказали, откуда в Бишкеке появился тигр
Смеяться разрешается. В Бишкеке проходит фестиваль клоунов
Артистка «Цирка ужасов» научилась залезать в банку
В Бишкеке сдаются в аренду помещения Госцирка под кафе
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Ответить на&nbsp;обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он&nbsp;согласился Ответить на обвинения Алмазбека Атамбаева призвали президента. Он согласился
Морозы в&nbsp;Бишкеке. Холоднее было только 63&nbsp;года назад Морозы в Бишкеке. Холоднее было только 63 года назад
Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в&nbsp;MegaCom Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;&laquo;золотые&raquo; номера! «Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на «золотые» номера!
Смог в&nbsp;Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления Смог в Бишкеке. Могут помочь альтернативные источники отопления
Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и&nbsp;многое другое Полезные команды Beeline: баланс, услуги, тарифы и многое другое
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; дарит каждому вкладчику плюс один процент по&nbsp;депозитам в&nbsp;сомах Банк «Бай Тушум» дарит каждому вкладчику плюс один процент по депозитам в сомах