«Почетных граждан Бишкека» стало на 14 больше

Депутаты столичного городского кенеша обсуждают вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Бишкека».

По словам депутата Адисы Имангазиевой, изучено 56 кандидатур, в итоге отобрали 14.

Звание присваивает БГК «в целях признания выдающихся заслуг перед городским сообществом, поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его благополучия и процветания».

В списке есть и депутаты городского кенеша — Павел Десятников (фракция «Мекеним Кыргызстан»), Таалайбек Сагынов (фракция «Кыргызстан»), Эрнис Докенов (фракция СДПК).

Звание присвоили также ветерану труда, заслуженному работнику сферы обслуживания населения Евгению Данилину, председателю суда аксакалов Асанбеку Мамырбаеву, экс-председателю БГК Айбеку Осмоналиеву.

«Почетными гражданами» стали заслуженный строитель, депутат легендарного парламента Насиридин Юсупов, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Кыргызстана Амантур Джумаев, отличник Министерства здравоохранения, врач-кардиолог Адбимиталип Халматов.

В списке редактор и ведущий телеканала «Маданият-Тарых-Тил», заслуженный артист Бактыбек Мамытов, народный поэт, заслуженный деятель культуры Рамис Рыскулов, профессор, заведующий кафедрой международной журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета Александр Кацев.

Утверждены и кандидатуры мастера спорта СССР по дзюдо и самбо, заслуженного тренера КР по самбо, советника директора компании ОсОО СК «Кыргыз каганат» Азизбека Шакирова и директора проектной группы ОАО «Бишкеккурулуш», общественного помощника председателя Союза строителей Татьяны Шаповаловой.