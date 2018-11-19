Алмазбек Атамбаев о показухе вокруг борьбы с коррупцией

Экс-президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» рассказал, почему арестовали бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Он считает, что громкие посадки это не показатель борьбы с коррупцией.

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По его словам, на самом деле идет показуха, видимость борьбы с коррупцией.

«Но люди на это клюют, потому что вот премьеров посадили, тех посадили, этих посадили... Но на самом-то деле сегодня на той же таможне рулят суперворы. И бюджет Кыргызстана из-за этого миллиарды теряет и будет терять. Чем страшна эта показуха? Показная борьба с коррупцией она и при Акаеве, и при Бакиеве велась. Показная борьба с коррупцией — она скрывает настоящую коррупцию», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он подчеркнул, что Сапар Исаков, несмотря на просьбы Сооронбая Жээнбекова, снял с работы Райымбека Матраимова (Раим-миллионер).

«Сапар Исаков мне звонил 23 ноября и говорил: мне и вчера и ночью звонил Жээнбеков, умолял не увольнять Раима. Арест — это месть Сапару Исакову за Раима, за то, что он не послушался. Больше того, ему Жээнбеков говорил: я уже завтра буду президентом, завтра инаугурация», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

Он подчеркнул, что при Кубанычбеке Кулматове (бывший глава ГТС) сборы на Ошской таможне за один день выросли в 10 раз.

«Это большие деньги. Вот за них и посадили Кулматова. Не за паспорт российский, не за школу, которая строилась по распоряжению правительства, а это месть за Раима. И месть за тех, которые кормили определенные семейки. Вот правда. Это не борьба с коррупцией. Сейчас мы видим, эти коррупционеры на всех юбилеях и свадьбах — самые уважаемые люди. Такова правда», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.