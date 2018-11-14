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Общество

Невозможно уехать. В мэрии Бишкека уверяют, что на линии вышел весь транспорт

Жители Бишкека жалуются, что в часы пик невозможно уехать. Люди часами стоят на остановках. В мэрии уверяют, что на линии вышел весь общественный транспорт.

Вице-мэр Максим Ситников сообщил 24.kg, что утром на линии вышли 121 троллейбус, 90 автобусов и 1 тысяча 806 маршуртных бусов.

«По бусам есть технические проблемы, многие не готовы к зиме — не успели поменять летнюю резину, не завели старые аккумуляторы, у некоторых замерзли системы подачи дизельного топлива. Постепенно ситуация нормализуется. Мы планируем встретиться с Ассоциацией перевозчиков и обсудить эти вопросы», — сказал он.

Максим Ситников отметил, что готовится тендерная документация на приобретение новых автобусов, конкурс планируют провести до конца года.

На приобретение автобусов в бюджете города на 2018 год заложено более 380 миллионов сомов. В 2017-м на их покупку власти закладывали 103 миллиона.  При этом почти половина автобусного парка Бишкека подлежит списанию. В октябре мэр столицы Азиз Суракматов поручил пересмотреть тендерную документацию на приобретение новых автобусов.
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