Почти половина автобусного парка в Бишкеке подлежит списанию

Почти половина автобусного парка Бишкека подлежит списанию. Такие данные представлены муниципалитетом.

В настоящее время Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие имеет 455 автобусов средней вместимости производства КНР (выпуск 2008-2010 годов), из них лишь 180 единиц технически исправны. 10 автобусов большой вместимости (КНР, 2016 года выпуска) работают на метане по маршруту № 42. Остальные автобусы работают на дизельном топливе.

192 автобуса технически не годны (идут на списание). 83 требуют капитального ремонта.

В среднем сегодня на линию выходит 120 автобусов, которые обслуживают 10 маршрутов. Для нужд города необходимо 1,5 тысячи единиц автобусов, для обслуживания центра города — 800.

В 2018 году мэрия Бишкека планирует закупить 320-350 автобусов на сумму 3,5 миллиарда сомов за счет кредита АО «Газпромбанк». Ездить они будут на комбинированном газе.