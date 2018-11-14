Почему молчит обвиняемый в мошенничестве Икрамжан Илмиянов, рассказал адвокат

Адвокат экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что его подзащитного ни разу не допрашивали.

По его словам, никаких следственных мероприятий по уголовному делу Икрамжана Илмиянова не проводится. «То есть ни экспертиз, ни очных ставок. Поэтому говорить, что он сотрудничает со следствием или нет, необоснованно. Следствие не ведется почему-то», — сказал юрист.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от предприятия «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.

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Сергей Слесарев также опроверг заявления представителей ГКНБ, что другой его клиент, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов отказывается давать показания. «Он все рассказал, когда проходил как свидетель. И в отношении него, как и Икрамжана Илмиянова, никаких следственных процедур не проводится», — отметил он.

Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи столичным градоначальником, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ.

Кроме того, его обвиняют в подделке паспорта. По версии следствия, экс-мэр Бишкека стал гражданином Кыргызстана незаконно.