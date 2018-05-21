Бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову предъявили обвинение в коррупции

Бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову предъявили обвинение. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГКНБ.

18 мая ГСУ ГКНБ в рамках уголовного дела предъявило Кубанычбеку Кулматову обвинение по статье 303 (коррупция) УК КР.

Установлено, что в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

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Кубанычбек Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурса договор с руководителем ОсОО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления $1 миллиона напрямую на счет частной компании. Из городского бюджета выделили дополнительно свыше 100 миллионов сомов для завершения строительства школы.

Одного из руководителей частной компании задержали и заключили в СИЗО ГКНБ КР.

По месту жительства обвиняемого, должностных лиц мэрии и руководителя аффилированной с ним частной компании произвели обыск.