Смерть легенды. Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Стэна Ли экстренно госпитализировали в медицинский центр в Лос-Анджелесе вчера утром, где он и скончался. В последние несколько лет у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Стэн Ли — автор или соавтор таких персонажей, как Черная Пантера, Человек-Паук, Могучий Тор, Железный Человек, Фантастическая Четверка, Невероятный Халк, Сорви-Голова, Человек-Муравей, и многих других.

Настоящее имя Стэна Ли — Стэнли Мартин Либер. Он родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1939-м, когда стал ассистентом в компании Timely Comics, принадлежавшей Мартину Гудману. В 1960-х компанию переименовали в Marvel Comics.

Стэн Ли появлялся в эпизодических ролях в каждом фильме по комиксам Marvel о супергероях.