Новая зарплата. Врачей снова обманули?

С 1 октября 2018 года в Кыргызстане повысили зарплату врачам. Но не всем и с условиями. Новая система оплаты труда касается только семейных врачей и медицинских сестер. Чиновники пообещали довести зарплату до 25-30 тысяч сомов. Деньги должны были перечислить 5 ноября. Выполнено ли обещание и на сколько пополнился врачебный кошелек?

Остался в минусе

Надбавки зависят только от работы самих врачей. Разработаны восемь индикаторов, за выполнение которых предусмотрены баллы.

Один балл дает 160 сомов. Если врач по результатам работы получит 100 баллов, доплата составит 16 тысяч сомов. Выплаты начисляют только сертифицированным семейным врачам.

Сами медики до последнего не брались прогнозировать, на сколько повысят оплату, и подходили к этому вопросу скептически.

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«Просто так, оказывается, доплачивать никому не будут. Придет комиссия, все проверит. А потом даже главврач сможет изменить зарплату, урезать, смотря, как работаем. Поэтому пока ничего не знаем», — с сомнением рассказал 24.kg до зарплаты педиатр из сельской глубинки в Чуйской области.

«Базовая ставка у врача — 5 тысяч сомов. В среднем на одной ставке врач получает 7-8 тысяч, в зависимости от категории, стажа, плюс КТУ (коэффициент трудового участия). У меня категории нет, работаю на 1,5 ставки и получаю 10 тысяч сомов», — добавил врач с 24-летним стажем.

Чтобы как-то обеспечить семью, ему приходится подрабатывать. Получив октябрьскую зарплату, медик расстроился: денег стало не больше, а, наоборот, меньше. Сняли КТУ (а это примерно 2 тысячи сомов), аргументируя введением доплаты.

Схема доплаты очень сложная. За октябрь нам вообще баллов не насчитали. Думаю, что у нас вообще ничего не получится. Пока ничего не ясно. Мы очень сильно расстроены. Педиатр с 24-летним стажем настроен пессимистично

«Требуют много, не знаю, как это выполнить. Я работал только детским врачом, а от нас требуют вести смешанный прием. Как семейный врач я должен смотреть 30 процентов гинекологических пациентов, терапевтических. Кучу другой работы добавили. У нас есть хороший терапевт и гинеколог, соответственно, их больные ко мне не зайдут. Да и как ко мне женщины зайдут? А без этого и доплат не будет. Медсестрам добавили вообще мизер — около 600 сомов», — констатировал врач.

Скромная поддержка

Медсестрам увеличили зарплаты лишь на 15 процентов. Со временем для них обещают разработать такую же систему, как и для семейных врачей.

Получаем 5-6 тысяч сомов. Не живем, а выживаем. Медсестра сельской Группы семейных врачей (ГСВ)

«А нагрузка огромная. До 14 лет приписано больше 2 тысяч пациентов. В день, если ставят прививки, по 30-40 человек приходят. Кроме того, на дом к пациентам надо ходить. Но другой работы в селе нет, поэтому и работаем», — рассказала одна из медсестер.

Педиатр, терапевт и гинеколог в одном лице

Не в восторге от изменений и врачи в Бишкеке. К слову, педиатрам в столице мэрия ежемесячно доплачивает по 4 тысячи сомов, поэтому у них зарплаты чуть выше, чем у других специалистов.

«Нам сказали, что будем принимать как семейные врачи. А для этого у каждого врача должен быть ростомер, кресло, весы. Но кабинеты не оборудованы, ничего не сделано. При этом пока смешанных приемов нет, доплачивать не будут, — рассказала 24.kg педиатр. — Но как я могу работать гинекологом, когда 35 лет работала педиатром?! У меня, конечно, есть сертификат семейного врача, но я не смогу им работать. Чисто психологически, да и опыта нет. Какая беременная придет на прием к педиатру? Или кто поведет своего ребенка к гинекологу?».

Обещанные 30 тысяч сомов мы только во сне и видали. Минус 10 тысяч на налоги, Соцфонд, профсоюз. А если будут жалобы? Это просто настоящий обман. Педиатр столичного ЦСМ

«Смешанный прием — это неадекватное решение. Казахи, например, от него отказались. Это удобно в регионах, где нет узких специалистов. А в городе такая система не нужна. Если нас всех переведут в семейные врачи, уйду в частную клинику. Все врачи в шоке. Это ужасно работать в одном лице педиатром, гинекологом и терапевтом. Это еще наше население не столкнулось с этим, поэтому молчит. А когда люди столкнутся, будет уже поздно. Каждый специалист должен заниматься своим делом. Наш министр красиво говорит, но он не лечебник, а фармацевт. Поведет ли он своего внука к гинекологу?» — задалась вопросом врач.

Спорные индикаторы

Бывший координатор здравоохранения по Иссык-Кульской области Эсенбек Сатылканов признал, что набрать 100 баллов нелегко.

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«Некоторые индикаторы вызывают большой спор. Например, по детям с диареей, пневмонией, пациентам с туберкулезом. Если у врача на участке нет таких заболеваний, тогда и баллов ноль, соответственно и сомов ноль. Не займешься же искусственной припиской! Но говорят, что это только начало, и индикаторы будут пересматривать», — рассказал он 24.kg.

«В Караколе кто-то из врачей получил 10 баллов, кто-то 15, а одна — 81 балл. Возможно, в случаях с низкими баллами допущены технические ошибки и неправильно заполнены КИФы (клинико-информационная форма)», — предположил Эсенбек Сатылканов.

Но сама идея, мне кажется, правильной. Кто работает, тот и ест. Правительство деньги выделило, врачам остается только их заработать. Эсенбек Сатылканов

Отличников единицы

По данным координатора по здравоохранению в Ошской области Эльнуры Боронбаевой, высокие баллы за прошлый месяц набрали всего три врача. Два из Кара-Кульджинского района (97 и 85 баллов) и один доктор из Араванского.

По Ошской области работает 301 семейный врач, из них сертифицированы только 235. Но не все они смогут рассчитывать на доплату за октябрь: часть на больничном, в трудовом отпуске или без содержания.Несколько врачей получили свыше 61 балла. Остальные — ниже 60, к ним будет применяться временный коэффициент, и доплата составит около 5 тысяч сомов.

«Буквально недавно подписан совместный приказ Минздрава и ФОМСа в целях адаптации выплат именно по результатам оценки работы семейных врачей на основе индикаторов. Утвержден временный поправочный коэффициент к итоговым баллам на октябрь-ноябрь в размере 1,65. Тем врачам, которые получили больше 61 балла, расчет произведут по максимальному уровню, то есть приравняют к 100 баллам, и им выплатят 16 тысяч сомов. Минус налоги, на руки останется в чистом виде около 11 тысяч», — пояснила Эльнура Боронбаева.

В декабре временный коэффициент уберут. Ожидается, что за два месяца все семейные врачи поймут, насколько важно правильно заполнять КИФы, и начнут это делать вовремя. Улучшат свою работу.

В общем, все Центры семейной медицины стараются. Мы проводили собрания, разъяснительные работы продолжаются. Официальных жалоб и недовольств не было. Эльнура Боронбаева

Через зарплату к качеству здравоохранения

В Минздраве рассчитывают, что финансовое поощрение позволит привлечь в семейную медицину новых специалистов и восполнить кадровый дефицит, улучшить качество услуг здравоохранения.

Сегодня укомплектованность врачами составляет около 53 процентов, работающих врачей пенсионного возраста — около 80 процентов.

Заведующий кафедрой семейной медицины КГМА имени Ахунбаева, профессор Нурлан Бримкулов надеется, что чиновники выполнят свое обещание и доплаты дойдут до каждого семейного врача, а не повторится ситуация, когда якобы зарплату повысили, но в целом она снизилась, потому что убрали выплаты за участковость, дежурства и так далее.

Опасения его, отметим, частично оправдались: доплаты за КТУ убрали.

Одной зарплаты мало

В беседе с корреспондентомНурлан Бримкулов отметил рост интереса к семейной медицине среди учащихся.

«Если в предыдущие годы на семейную медицину у нас поступало примерно 1-2 человека, то в 2016-м — 7, 2017-м — 24, а в 2018-м к нам пришло уже 56 человек. Поэтому с 1 сентября решили создать отдельную кафедру и уделять больше внимания их подготовке. Разрабатываются программы, отрабатываются учебные базы. Новость о повышении зарплат чисто психологически благоприятно воздействует на молодежь. Хотя, конечно, это уже запоздалая мера. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал он.

Конечно, уровень подготовки молодых кадров еще пока не соответствует европейским требованиям. Нурлан Бримкулов

«Но мы работаем над этим. Увеличиваем практическую часть подготовки. Раньше у нас преобладала теория, недостаточно было практических навыков. Сейчас мы хотим, чтобы семейные врачи были хорошо подготовлены, могли оказать помощь и терапевтическую, и педиатрическую, и если надо — акушерско-гинекологическую и хирургическую. Но именно в тех пределах, которые нужны на первичном уровне. В этом плане для ординаторов больше возможностей в регионах. В городе все клинические базы перегружены, на одного больного по десять ординаторов. Один что-то делает, остальные стоят вокруг и смотрят», — отметил завкафедрой.

Что еще кроме зарплаты может стимулировать семейных врачей ехать в регионы? «Нужно улучшать отношение к врачу. Сегодня оно не очень положительное, а к семейному врачу — тем более. Нужно улучшать условия, оснащение», — считает Нурлан Бримкулов.

Представьте, если в районных центрах семейной медицины нет холодной воды, водопровода, туалет на улице. Как вы в таких условиях должны обеспечить высокий уровень? Нурлан Бримкулов

«За рубежом у каждого врача чуть ли не ультразвуковой аппарат в кармане есть. Соответственно его возможности резко возрастают. А у нас иногда на уровне целого Центра семейной медицины нет ультразвука, эхокардиографа. Сейчас швейцарский проект помогает обеспечить ординаторов хотя бы самыми простыми инструментами (тонометр, фонендоскоп). На свои 4 тысячи сомов молодой врач год должен копить на эти инструменты. По идее, государство должно обеспечить для начала инструментами, условиями, а потом требовать качество работы», — резюмировал он.