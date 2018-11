Афиша на неделю: 12-16 ноября

24 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

9-18 ноября. Выставка Outsiders

Экспозицию создали два художника стрит-арта — Андрей Репас (Казахстан) и Евгений Макшаков (Кыргызстан). Представлены два разных взгляда на вопрос самоопределения. Подробнее

«Асанбай-центр».

12-16 ноября. XII Международный фестиваль правозащитных фильмов

В 2018 году он посвящен 70-летию Всеобщей декларации ООН по правам человека и пройдет под девизом «Сегодня работаем на завтра!». Было представлено 55 фильмов из 18 стран. В рамках фестиваля пройдут встречи с документалистами.

13-15 ноября. Встречи в рамках Глобальной недели предпринимательства

Всемирная неделя предпринимательства — это международный проект, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала. Программу мероприятий команды Enactus KRSU можно посмотреть по ссылке.

13 ноября. Тренинг «Реальные продажи в Инстаграм»

Тренинг для директоров фирм, сотрудников, занимающихся продажами через интернет, собственников бизнеса и СММ-специалистов. Основан на реальных примерах и кейсах по продажам.

Улица Юнусалиева, 87, 10.00-18.00.

13 ноября. Трансформационная игра «Купидон»

Игра дает возможность разобраться в себе, показывает, где находятся ваши слабые места, и поможет обрести силы и энергию для построения желанных отношений. Регистрация по телефону 0555000002.

Улица Московская, 150, 13.00.



14 ноября. Фестиваль Rock DA Bone

Выступят коллективы MY OWN SHIVA и The Last Day of Silence и набирающая обороты группа из России Wildways.

Metro Pub, 20.00.

15 ноября. Тренинги для предпринимателей

Тренинги «Бизнес планирование» и «Привлечение инвестиций через фондовый рынок» будут интересными и для тех, кто только собирается создать свой бизнес, и предпринимателям со стажем. Регистрация по телефону 0559610025.

Компания «Сенти», 10.00 и 13.00.

15 ноября. Лекция «Растения в доме: основы ухода за комнатными растениями»

Зимой у растений снижается активность, а это значит, что они становятся уязвимыми для вредителей и болезней. Также уже сейчас стоит обратить внимание на полив и подкормку растений. Регистрация по ссылке.

Ресурсный центр «Ботанический сад», 18.00.



15 ноября. Ивент-премия EACA 2018

На дневную часть приглашены спикеры из России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Предусмотрена панельная сессия в виде встречи с клиентами и обсуждения общих вопросов в ивент-отрасли. Вечером состоится церемония награждения победителей.

Отель Bridges, 9.30, отель President City Hall, 19.00.

15 ноября. Кинопремьеры

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (фэнтези). Могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете.

«Такебай» (комедия). Это немного волшебная история о двух семьях — богатого и успешного Таалая и Таке, который с трудом сводит концы с концами. В один прекрасный день судьба их меняет местами. Теперь Таке и его семье надо привыкать к роскоши, а семье Таалая учится жить по средствам.

16 ноября. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях.

Coffee People, 19.00.

20 ноября. Международный HR-форум малого и среднего бизнеса

Это ежегодное мероприятие, проводимое компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры» в Алматы. Тема бишкекского HR-форума — «Практические инструменты для бизнеса». Подробнее

Банкетный зал «Алтын Арашан», 8.30-18.00.

