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Общество

Открылась выставка художников, представляющих уличное искусство Бишкека и Алматы

В Бишкеке открылась экспозиция Outsiders, которую создали два художника стрит-арта — Андрей Репас (Казахстан) и Евгений Макшаков (Кыргызстан).

На выставке представлены два разных взгляда на вопрос самоопределения.

Аутсайдеры — это те, кто находится вне определенного объекта или категории, за рамками чужого понимания. Кто-то сам решает закрыться и поместить себя в категорию аутсайдеров, кого-то общество отвергает, перенося в касту тех же самых аутсайдеров.

В работах казахстанского художника преобладают персонажи-коробки или персонажи в коробках. Его персонажи — аутсайдеры, которые сами поместили себя в эту категорию.

Основные персонажи Евгения Макшакова (Chervi) — это дети и подростки с лицами свиней. Свинья — это харам. Эти герои олицетворяют отвергнутых обществом, не способным внятно объяснить причину такого отношения.

Экспозиция продлится в «Асанбай-центре» до 18 ноября.
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