Объявлен тендер на покупку линейного ускорителя на деньги «Кумтора»

Объявлен тендер на покупку линейного ускорителя для Национального центра онкологии на выделенные «Кумтором» деньги. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Кроме линейного ускорителя Фонд поддержки онкологической службы закупает наркозно-дыхательный аппарат, больничные кровати, магнитно-резонансный томограф.

На приобретение медицинского оборудования выделено 376,2 миллиона сомов.

Депутаты Жогорку Кенеша неоднократно выражали опасения, что выделенные «Кумтором» $10 миллионов «распилят».

Напомним, в мае 2016 года в Кыргызстане началась национальная кампания «Один доллар за жизнь» по сбору средств на линейный ускоритель. Деньги собирали всем Кыргызстаном. К маю 2017-го удалось собрать более 4,5 миллиона сомов. Сейчас сбор закрыт.

Ежегодно в республике заболевают раком около 5 тысяч людей, более половины онкобольных умирают в первый год болезни.