Правительство ответило депутатам на критику фонда поддержки онкослужбы

Правительство Кыргызстана разъяснило, как будет работать фонд поддержки онкологической службы, и ответило на критику депутатов. Комментарий кабмина распространила пресс-служба.

Напомним, что накануне депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров заявил, что Счетной палате нужно проверить законность создания ОФ «Фонд поддержки онкологической службы». Вопрос на обсуждение вынесла Айсулу Мамашова, которая обратила внимание на то, что средства фонда хранятся в частном банке, а регистрирует его Министерство здравоохранения. Депутаты опасаются, что выделенные по соглашению с Centerra Gold Ink. средства будут потрачены не по назначению.

В правительстве напоминают, что Centerra Gold Ink. для поддержки инициативы кабмина по сокращению онкологических заболеваний и повышению эффективности лечения онкозаболеваний согласилась выделить $10 миллионов. Условием получения средств было создание независимого фонда поддержки онкологической службы. Его средствами должен управлять наблюдательный совет. Именно совет и будет следить за тем, чтобы фонд соблюдал все требования уставных документов.

Важной задачей фонда является обеспечение прозрачности использования средств, в том числе и через привлечение в Наблюдательный совет депутатов Жогорку Кенеша КР и представителей гражданского общества, которые уже начали свою работу. Правительство Кыргызстана

«Предложенный Centerra Gold Ink. механизм управления средствами через институт Наблюдательного совета исключал возможность направления средств через бюджет. Таким образом, корпоративное антикоррупционное право Канады не дает ей возможности прямого финансирования иностранным правительствам, кроме уплаты налоговых и обязательных платежей. Фонд создан для повышения качества оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями в республике, наращивания потенциала в области сокращения и ранней диагностики данных заболеваний, улучшения материально-технической базы онкологической службы страны», — подчеркнули в правительстве.

В рамках соглашения Centerra Gold Ink. выделяет $10 миллионов. В том числе $7 миллионов поступили на расчетный счет фонда в октябре 2017 года.

В правительстве заверяют, что средства должны быть использованы исключительно для финансирования реконструкции Национального центра онкологии, приобретения оборудования для лечения онкологических заболеваний, проведения исследований и других просветительских мероприятий в республике. В рамках подписанного между кабмином и Centerra Gold Ink. соглашения средства фонда должны размещаться в финансовом учреждении страны, обладающим хорошей деловой репутацией, соответствующей квалификацией и являющимся кредитоспособным.

Фонд будет подвергаться ежегодным аудиторским проверкам и подпадать под действие внутренней политики по противодействию коррупции и этического кодекса в соответствии с международными стандартами.

«Для обеспечения прозрачности расходования средств фонда и создания условий для конкуренции среди потенциальных поставщиков правительство рекомендовало ему осуществить закупку оборудования и необходимых материалов через портал госзакупок. Объявление о тендере на закупку линейного ускорителя, МРТ и другого оборудования для Национального центра онкологии размещено на портале 25 января 2018 года со вскрытием заявок тендера 30 марта 2018 года», — говорится в сообщении.