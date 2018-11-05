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Общество

Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться

Спустя полгода после выезда из страны и объявления в розыск теперь уже бывший депутат Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев сделал заявление.

По словам экс-нардепа, все три дела, возбужденные в отношении него, сфабрикованы. По первому инкриминируемому деянию (речь о присвоении премии имени Чингиза Айтматова. — Прим. 24.kg) главный обвиняемый, бывший заведующий отделом комитета по международным делам Арсен Закиров, ввел его в заблуждение, о чем признался на очной ставке.

Аскарбек Шадиев добавил, что заявления о выходе из фракции «Бир Бор» не писал и ЦИК лишил его мандата незаконно. В Кыргызстан бывший депутат возвращаться не намерен. Он опасается за свою жизнь и жизнь семьи и не верит в торжество правосудия. 

В отношении Аскарбека Шадиева возбудили три уголовных дела за злоупотребление должностным положением, незаконное пересечение госграницы и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Аскарбек Шадиев сбежал из страны и объявлен в международный розыск. 
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