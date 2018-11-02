07:06
USD 69.76
EUR 79.72
RUB 1.06
Общество

Директор школы № 56: Родители не возражали против похода в цирк

Родители не возражали против похода в цирк. Об этом 24.kg сообщила директор столичной школы № 56 Чолпон Эшимбекова.

По ее словам, согласно письму Управления образования мэрии Бишкека билеты в цирк выделили через центр образования. «Из нашей школы сходили на представление 140 учеников в сопровождении учителей. Они ходили добровольно, по желанию. Родители дали согласие за две недели до похода. Все остались довольны», — пояснила Чолпон Эшимбекова.

Она добавила, что в воспитательной работе заложены экскурсии. «Мы предложили сходить в цирк. Индивидуально покупать билеты дороже, а перед каникулами дети смогли увидеть представление», — отметила Чолпон Эшимбекова.

Напомним, ранее родители учеников 56-й школы пожаловались, что их заставили покупать билеты в цирк, а на представление собрали так много детей, что им не хватило мест.
Ссылка:
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Школьников Бишкека заставляют покупать билеты в цирк
Питейная аренда. Как помещения Кыргызского цирка раздали под кафе
Цирк, да и только. Кассу шапито установили посреди тротуара
Сохраняем спокойствие. Страус набросился на зрителей в цирке Казани
Чиновники рассказали, откуда в Бишкеке появился тигр
Смеяться разрешается. В Бишкеке проходит фестиваль клоунов
Артистка «Цирка ужасов» научилась залезать в банку
В Бишкеке сдаются в аренду помещения Госцирка под кафе
Выселенные из общежития Госцирка просят защиты у президента Кыргызстана
В Бишкеке из общежития Госцирка выселяют людей
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Как встречают сватов в&nbsp;разных регионах Кыргызстана Как встречают сватов в разных регионах Кыргызстана
Бизнес
6 причин установить приложение aitv 6 причин установить приложение aitv
&laquo;Бакай Банк&raquo; научил школьников, как экономить и&nbsp;копить деньги «Бакай Банк» научил школьников, как экономить и копить деньги
Открывай новые возможности вместе с&nbsp;тарифным планом &laquo;СОНУН&raquo; от&nbsp;JET Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!