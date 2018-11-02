Директор школы № 56: Родители не возражали против похода в цирк

Родители не возражали против похода в цирк. Об этом 24.kg сообщила директор столичной школы № 56 Чолпон Эшимбекова.

По ее словам, согласно письму Управления образования мэрии Бишкека билеты в цирк выделили через центр образования. «Из нашей школы сходили на представление 140 учеников в сопровождении учителей. Они ходили добровольно, по желанию. Родители дали согласие за две недели до похода. Все остались довольны», — пояснила Чолпон Эшимбекова.

Она добавила, что в воспитательной работе заложены экскурсии. «Мы предложили сходить в цирк. Индивидуально покупать билеты дороже, а перед каникулами дети смогли увидеть представление», — отметила Чолпон Эшимбекова.

Напомним, ранее родители учеников 56-й школы пожаловались, что их заставили покупать билеты в цирк, а на представление собрали так много детей, что им не хватило мест.