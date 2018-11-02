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Школьников Бишкека заставляют покупать билеты в цирк

Школьников Бишкека заставляют покупать билеты в цирк. Об этом 24.kg сообщили родители учеников столичной школы № 56.

По их словам, некоторые дети хотели отказаться от совместного похода в цирк, но в учебном заведении сказали, что Министерство образования обязало отправить туда учащихся.

Билет стоит 250 сомов. Руководство школы не поставило родителей в известность. Отправили как младшие, так и старшие классы.

Родители школьников

В социальной сети Facebook также возмущены походом в цирк. Аdelya Gaifullina написала, что билетов продали в разы больше, чем мест в зале. «На представление рассчитывали впихнуть сразу четыре школы. В итоге толчея и давка. Класс моего ребенка (детей семи-восьми лет) сотрудники цирка предложили посадить в проходе на ступеньках. К счастью, учитель отказалась, и наш класс увезли в кино. Но другие классы вошли и сильно пожалели. Малыши смотрели представление, сидя по двое, старшеклассники все представление простояли в проходе. Страшно подумать, что бы случилось, произойди какое-нибудь ЧП», — добавила она.

В Минобразования 24.kg заверили, что ведомство не предоставляло билеты. «Мы категорически против принудительных сборов, если они не согласованы с родителями», — пояснили в пресс-службе.
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