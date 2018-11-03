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Общество

У мигрантов из Кыргызстана низкий уровень знаний русского языка

У мигрантов из Кыргызстана низкий уровень знаний русского языка. Об этом 24.kg сообщили в посольстве КР в РФ.

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По данным дипломатической миссии, к ним регулярно поступают жалобы от работодателей, нанимающих приехавших из Кыргызстана. «Наши граждане плохо говорят по-русски, поэтому получить высокоплачиваемую работу у них не получается. А идти на низкие ставки в чернорабочие они не хотят», — сказали в посольстве. 

Те же, кто более или менее освоил язык, не желают трудиться, поскольку им кажется очень низкой зарплата в 20-25 тысяч рублей.

Посольство Кыргызстана в Российской Федерации

На сегодня в России по данным Государственной службы по миграции находится более 600 тысяч наших соотечественников. С начала этого года мигранты перечислили в Кыргызстан $1 миллиард 744,2 миллиона. 
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