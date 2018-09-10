15:43
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Экономика

ЕАБР понизил прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года

Евразийский банк развития понизил прогноз по росту ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре, опубликованном на сайте ЕАБР.

Отмечается, что во второй половине 2018 года появится ряд факторов, которые могут сдвинуть баланс рисков в сторону ускорения инфляции. Повышенная волатильность на региональном финансовом рынке может транслироваться на внутренний валютный рынок и через обменный курс способствовать ускорению инфляции.

«В 2018–2019 годах ожидается более низкий урожай зерновых в Казахстане, что потенциально может прервать дефляцию на внутреннем рынке муки и хлебобулочных изделий. Мировые цены на энергоресурсы закрепились на новом, более высоком уровне. В случае продолжения данной тенденции общий уровень цен может подняться. Среди действующих факторов баланс рисков пока склоняется к сохранению слабого инфляционного фона до конца 2018 года», — говорится в отчете.

ЕАБР прогнозирует, что по итогам 2018 года экономика Кыргызстана вырастет на 3,2 процента.

Ранее ЕАБР ожидал рост в 3,4 процента. Однако по итогам января-июля прогноз понизили. Что касается инфляции, то по итогам года в Кыргызстане она может составить два процента.
Ссылка:
просмотров: 1916
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги августа. В Кыргызстане продолжается спад экономики
ЕАБР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года в 3,4 процента
Итоги июля. В экономике Кыргызстана начался спад
Всемирные игры кочевников могут привести к дефициту бюджета Кыргызстана
Итоги мая. Золото тянет экономику Кыргызстана на дно
Евразийский банк развития понизил прогноз по росту экономики Кыргызстана
Снова штормит. На рынки стран ЕАЭС вернулась волатильность
АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2018 году на уровне 3,5 процента
Замедление роста экономики Кыргызстана сохранится
Рост экономики Кыргызстана замедлился. Итоги первого квартала
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
В&nbsp;Минфине с&nbsp;недоумением отнеслись к&nbsp;выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова В Минфине с недоумением отнеслись к выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 сентября
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде