ЕАБР понизил прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года

Евразийский банк развития понизил прогноз по росту ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре, опубликованном на сайте ЕАБР.

Отмечается, что во второй половине 2018 года появится ряд факторов, которые могут сдвинуть баланс рисков в сторону ускорения инфляции. Повышенная волатильность на региональном финансовом рынке может транслироваться на внутренний валютный рынок и через обменный курс способствовать ускорению инфляции.

«В 2018–2019 годах ожидается более низкий урожай зерновых в Казахстане, что потенциально может прервать дефляцию на внутреннем рынке муки и хлебобулочных изделий. Мировые цены на энергоресурсы закрепились на новом, более высоком уровне. В случае продолжения данной тенденции общий уровень цен может подняться. Среди действующих факторов баланс рисков пока склоняется к сохранению слабого инфляционного фона до конца 2018 года», — говорится в отчете.

ЕАБР прогнозирует, что по итогам 2018 года экономика Кыргызстана вырастет на 3,2 процента.