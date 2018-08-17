ЕАБР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года в 3,4 процента

По итогам 2018 года ожидается рост экономики Кыргызстана на уровне 3,4 процента. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что замедление экономического роста обусловлено сокращением производства золота. Однако во второй половине 2018-го ожидается его ускорение. При этом поддержку экономике оказывают рост розничного товарооборота (в условиях низкой инфляции и увеличения притока денежных переводов мигрантов) и инвестиций в основной капитал, который в январе-июне 2018 года на 78 процентов профинансировали за счет внутренних источников и на 22 процента — за счет внешних.

«В краткосрочной перспективе экономика перейдет в фазу восстановления. Предпосылками служат укрепление потребительской уверенности, положительная динамика кредитного импульса и некоторое оживление инвестиционной активности», — говорится в обзоре.