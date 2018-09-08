15:44
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Экономика

В Минфине с недоумением отнеслись к выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова

Министерство финансов Кыргызстана с недоумением отнеслось к словам председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова на конгрессе евразийских СМИ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на вопрос о деятельности банка в Кыргызстане и возможных вариантах инвестиций Андрей Бельянинов заявил, что «в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса». В Минфине с такой постановкой вопроса не согласны.

«Министерство финансов стремится к привлечению прямых инвестиций без предоставления госгарантий для недопущения долгового кризиса в перспективе. Между тем министерство, выступая основным контр-партнером ЕАБР, активно участвует в продвижении и развитии сотрудничества с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). ЕАБР управляет средствами этого фонда. В результате реализуются приоритетные инвестиционные проекты в секторах энергетики, транспорта и сельского хозяйства на $290 миллионов», — отметили в Минфине.

Кроме того, Российско-Кыргызский фонд развития содействует в переориентации экономики на выпуск конкурентоспособной продукции и абсорбации освобождающейся рабочей силы путем предоставления льготных кредитов без требования государственных гарантий для отечественного частного сектора.

«Министерство финансов в целом ведет работу по привлечению льготных ресурсов, где не требуется госгарантий для адаптации отечественного бизнеса к быстрой смене условий экономической среды. Вместе с тем министерство отмечает, что по итогам встречи главы государства с Андреем Бельяниновым, которая состоялась по инициативе ЕАБР 5 июля 2018 года, достигнута договоренность о рассмотрении возможности привлечения инвестиций в экономику страны. Также рассматривался вопрос о приезде специальных миссий ЕАБР в Кыргызстан для продвижения этого вопроса», — заключили в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 3638
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Председатель правления ЕАБР
В Кыргызстане могут запустить проект, финансируемый за счет Евразийского банка
Бельянинов: Люди боятся вкладывать в доллары. Все хотят работать в нацвалютах
Андрей Бельянинов о своем друге Алмазбеке Атамбаеве и многом другом
Евразийский банк развития начал осуществлять расчеты в кыргызских сомах
Президент и глава Евразийского банка развития обсудили проекты в Кыргызстане
А вы согласны? Андрей Бельянинов предлагает сделать рубль валютой ЕАЭС
Никаких цветов коллегам. Сотрудницам Минфина на 8 Марта вручат только открытки
Государственный долг Кыргызстана превысил $4,5 миллиарда
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 сентября
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде