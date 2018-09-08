В Минфине с недоумением отнеслись к выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова

Министерство финансов Кыргызстана с недоумением отнеслось к словам председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрея Бельянинова на конгрессе евразийских СМИ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на вопрос о деятельности банка в Кыргызстане и возможных вариантах инвестиций Андрей Бельянинов заявил, что «в Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса». В Минфине с такой постановкой вопроса не согласны.

«Министерство финансов стремится к привлечению прямых инвестиций без предоставления госгарантий для недопущения долгового кризиса в перспективе. Между тем министерство, выступая основным контр-партнером ЕАБР, активно участвует в продвижении и развитии сотрудничества с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). ЕАБР управляет средствами этого фонда. В результате реализуются приоритетные инвестиционные проекты в секторах энергетики, транспорта и сельского хозяйства на $290 миллионов», — отметили в Минфине.

Кроме того, Российско-Кыргызский фонд развития содействует в переориентации экономики на выпуск конкурентоспособной продукции и абсорбации освобождающейся рабочей силы путем предоставления льготных кредитов без требования государственных гарантий для отечественного частного сектора.

«Министерство финансов в целом ведет работу по привлечению льготных ресурсов, где не требуется госгарантий для адаптации отечественного бизнеса к быстрой смене условий экономической среды. Вместе с тем министерство отмечает, что по итогам встречи главы государства с Андреем Бельяниновым, которая состоялась по инициативе ЕАБР 5 июля 2018 года, достигнута договоренность о рассмотрении возможности привлечения инвестиций в экономику страны. Также рассматривался вопрос о приезде специальных миссий ЕАБР в Кыргызстан для продвижения этого вопроса», — заключили в ведомстве.