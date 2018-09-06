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Дословно

Дословно. Председатель правления ЕАБР

Сегодня в Алматы проходит конгресс евразийских СМИ. На заседании председателю правления ЕАБР Андрею Бельянинову задали вопрос о проектах банка в Кыргызстане.

На это он ответил, что проектов нет. ЕАБР готов кредитовать, но некого.

В Кыргызстане не с кем разговаривать с точки зрения бизнеса. Прийдите и возьмите деньги. Постоянно меняются чиновники вынуждены им читать ликбез

Андрей Бельянинов
«С Минфином Кыргызстана мы работаем более или менее. Но они говорят, что гарантий суверенных по инвестициям не дадим. Получается, что как в еврейском анекдоте, когда человек просит Бога помочь выиграть, а тот ему говорит — ты хотя бы лотерейный билет купи. Сейчас в Кыргызстане более развито кредитование через Российско-Кыргызский фонд развития», — заключил Андрей Бельянинов.
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