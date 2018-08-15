Рост курса доллара. Нацбанк считает повышение спроса на валюту временным

В Национальном банке Кыргызстана считают возникший в последние дни повышенный спрос на доллар временным явлением. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, с 10 по 15 августа официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 1,6 процента — с 68,1864 до 69,25 сома. Это связано с неблагоприятным внешним фоном. Повлияли новые санкции в отношении России. Кроме того, наблюдается усиление позиции доллара США на мировом рынке.

«Это имеет временный характер, но в итоге привело к краткосрочному увеличению спроса на иностранную валюту», — пояснили в НБ КР.

Ситуация на валютном рынке относительно стабильная. С начала года по 15 августа официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 0,6 процента — с 68,8395 до 69,25 сома.

Нацбанк может сглаживать резкие колебания обменного курса доллара США к сому, но не менять установившийся тренд снижения или роста курса.

В Национальном банке подчеркнули, что в Кыргызстане действует режим плавающего обменного курса. Это подразумевает, что рыночные обменные курсы свободно оговариваются между продавцом и покупателем. В странах, где действует режим плавающего обменного курса, волатильность курса валют является закономерным явлением и не всегда требует вмешательства Национального банка. Курс может как повыситься, так и понизиться.«Национальный банк постоянно мониторит ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при необходимости для сглаживания резких колебаний обменного курса в соответствии с денежно-кредитной политикой проводит интервенции. Населению Кыргызстана не стоит поддаваться панике», — подчеркнули в Нацбанке.