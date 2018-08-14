После истечения сроков уплаты налога на транспорт, жилье и землю пройдут рейды

Государственная налоговая служба Кыргызстана проведет рейды после истечения сроков уплаты налога на транспорт, жилье и землю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Налог на транспортное средство необходимо уплатить до 1 сентября, налог на жилые дома, квартиры и земельный налог — до 2 сентября.

После указанных сроков организуют рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт и подворный обход домов и квартир, недвижимого имущества. За несвоевременную уплату налога положен административный штраф в 2 тысячи сомов, начисляются пени.

Налоги можно оплатить в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, Интернет и мобильный банкинг.