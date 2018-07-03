12:17
USD 68.07
EUR 79.26
RUB 1.08
Экономика

Уголь на ТЭЦ Бишкека готовы поставлять две посреднические компании

Уголь на ТЭЦ Бишкека готовы поставлять две посреднические компании. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Компания ТОО «Евротранс групп» готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ или Г за 1 миллиард 206 миллионов сомов.

Прошлогодний поставщик — ОсОО «Рассвет компани» — оценил поставку топлива в 1 миллиард 420 тысяч сомов.

«Электрические станции» заложили на импортное топливо 1 миллиард 440 миллионов сомов.

Энергетики ежегодно планируют сокращать покупку импортного топлива. В прошлом году «Рассвет компани» поставила 450 тысяч тонн шабыркульского угля на 1 миллиард 619 миллионов 550 тысяч сомов.

«Электрические станции» не могут покупать уголь непосредственно у АО «Шабыркуль комир», так как компания готова сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии, поэтому заключают договор с посредниками.
Ссылка:
просмотров: 547
Версия для печати
Материалы по теме
Почему для ТЭЦ Бишкека выгоднее покупать импортный уголь, объяснили энергетики
Уголь для ТЭЦ Бишкека. Объявлен тендер на 1,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Альтернативная дорога север&nbsp;&mdash; юг. Нас ждет новый скандал? Альтернативная дорога север — юг. Нас ждет новый скандал?
Для погашения госдолга в&nbsp;Кыргызстане уже дважды открывали счет. Где деньги? Для погашения госдолга в Кыргызстане уже дважды открывали счет. Где деньги?
Дорога Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду. Прощай, туризм! Дорога Балыкчи — Корумду. Прощай, туризм!
Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин Куда делись деньги, собранные народом для погашения госдолга? Знает Минфин
Бизнес
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; получил новое навигационное оборудование и&nbsp;наземную спецтехнику Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления
В&nbsp;центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»
Пополняй баланс и&nbsp;выиграй до&nbsp;100&nbsp;000 сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom