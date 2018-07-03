Уголь на ТЭЦ Бишкека готовы поставлять две посреднические компании. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Компания ТОО «Евротранс групп» готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ или Г за 1 миллиард 206 миллионов сомов.

Прошлогодний поставщик — ОсОО «Рассвет компани» — оценил поставку топлива в 1 миллиард 420 тысяч сомов.

«Электрические станции» заложили на импортное топливо 1 миллиард 440 миллионов сомов.

Энергетики ежегодно планируют сокращать покупку импортного топлива. В прошлом году «Рассвет компани» поставила 450 тысяч тонн шабыркульского угля на 1 миллиард 619 миллионов 550 тысяч сомов.

«Электрические станции» не могут покупать уголь непосредственно у АО «Шабыркуль комир», так как компания готова сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии, поэтому заключают договор с посредниками.