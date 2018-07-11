За полгода от ценных бумаг в бюджет поступило более 12 миллиардов сомов

За январь-июнь от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет Кыргызстана поступило 12 миллиардов 16,73 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По их данным, за месяц показатель вырос на 1 миллиард 572,28 миллиона сомов. В том числе за счет размещения госказначейских векселей казна пополнилась на 1 миллиард 663,22 миллиона сомов. Это средства от размещения векселей сроком обращения в один год.

Больше всего денег принесли государственные казначейские облигации (ГКО) — 10 миллиардов 353,51 миллиона сомов. Самыми доходными оказались ГКО сроком обращения 10 лет (3 миллиарда 927,79 миллиона) и 7 лет (2 миллиарда 482,15 миллиона сомов). Чуть меньше средств поступило от продажи ГКО сроком обращения в 2 года (1 миллиард 105,16 миллиона), 3 года (1 миллиард 320,63 миллиона) и 5 лет (1 миллиард 517,78 миллиона сомов).