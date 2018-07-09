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Экономика

Нацбанк понизил прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года

Национальный банк Кыргызстана понизил на 2,3 процента прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике за первый квартал 2018-го.

Напомним, по итогам 2017 года Национальный банк ожидал, что экономика республики вырастет на 5,5 процента. А без учета работы предприятий по разработке месторождения Кумтор показатель должен был составить 5,2 процента.

Однако, проанализировав данные за первое полугодие 2018 года, НБ КР пришел к выводу, что в 2018-м реальный прирост ВВП ожидается на уровне около 3,2 процента, без учета предприятий «Кумтор» — около 4,2 процента.

В 2019 году темпы роста ВВП установятся около 3,6 процента, без учета предприятий «Кумтор» — около 5,2 процента. Это соответственно ниже на 0,7 и 0,2 процента от первоначального прогноза.
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