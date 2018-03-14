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Экономика

Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 5,5 процента по итогам 2018 года

В 2018 году реальный рост ВВП Кыргызстана ожидается на уровне около 5,5 процента. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка по итогам четвертого квартала 2017 года.

Отмечается, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП России ожидается на уровне около 1,9 процента, экономики Казахстана — около 3,2 и 3,3 процента. Динамика цен на мировых товарных рынках и перспективы экономического роста в странах — торговых партнерах продолжает формировать положительный фон для экономического развития Кыргызстана.

Без учета Кумтора рост ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года составит около 5,2 процента.

Объем производства на предприятиях по разработке месторождения Кумтор ожидается на уровне выработки 2017 года. Экономический рост поддержат предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли и строительства.

В 2019-м рост реального ВВП ожидается около 4,3, без учета Кумтора — около 5,5 процента.
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