Мораторий на проверки предпринимателей предлагает ввести правительство

Мораторий на проверки предлагает ввести правительство Кыргызстана. С таким предложением выступил на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям министр экономики Олег Панкратов.

Правительство разработало программу «Единство. Доверие. Созидание». Одним из его направлений является улучшение лицензионно-разрешительной системы.

«Главным новшеством станет то, что предприниматели смогут получить соответствующую лицензию через Интернет. Кроме того, мы делегируем свои полномочия по проверке законности полученной лицензии частной организации», — отметил Олег Панкратов.

В связи с большим количеством нареканий на процедуры проверок субъектов предпринимательства, принято решение объявить трехлетний мораторий.

«Наряду с этим мы сделаем упор на то, чтобы снизить карательные функции государственных органов, чтобы они смогли наладить с бизнес-сообществом действительно партнерские взаимоотношения. В скором времени у нас будет внедрена система электронных счетов-фактур, которая позволит в режиме онлайн прослеживать передвижение товаров», — отметил Олег Панкратов.