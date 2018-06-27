В Таласской области жители митингуют против разработки месторождения золота

Жители Акназаровского айыл окмоту Бакай-Атинского района вышли на митинг против добычи золота в ущелье Урмарал. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

По их данным, около сотни людей вышли на митинг к местной администрации. Они опасаются, что после начала работ будет нанесен вред экологии, так как химикаты попадут в воду, которой пользуются жители всей долины.