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Экономика

В Таласской области жители митингуют против разработки месторождения золота

Жители Акназаровского айыл окмоту Бакай-Атинского района вышли на митинг против добычи золота в ущелье Урмарал. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

По их данным, около сотни людей вышли на митинг к местной администрации. Они опасаются, что после начала работ будет нанесен вред экологии, так как химикаты попадут в воду, которой пользуются жители всей долины.

«Речь идет о компании ОсОО «Полюс Голд Кей Джи». Она получила лицензию на разработку месторождения россыпного золота на площади 10,7 гектара в ущелье Урмарал. Никаких опасных работ там не будет. При добыче золота цианиды использовать не будут. Завтра там состоится встреча с местными жителями. В ней, кроме местных властей, примут участие представители ГКПЭН, Госагентства охраны окружающей среды и Госэкотехинспекции. Они представят жителям полную информацию о работах на этом месторождении», — подчеркнули в ГКПЭН.
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