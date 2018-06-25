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Экономика

«Кошмарить» не будут. Сколько подпольных швейных цехов в стране, выясняет ГНС

Сотрудники Государственной налоговой службы собираются проверить, сколько подпольных швейных цехов в Кыргызстане. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГНС КР.

По данным ведомства, официально зарегистрированы и регулярно платят налоги в стране 842 швейных предприятия, где трудятся 7 тысяч 610 человек.

Большинство из них находится в Бишкеке. Здесь на учете 770 цехов.

«Но неофициальные цифры намного больше и превышают 100 тысяч человек в этой отрасли. Они остаются в тени и не платят налоги», — сказал глава пресс-службы ГНС Эркин Сызыков.

Он добавил, что задача управлений — выявить в ходе рейдов неплательщиков.

«Никто никого кошмарить и колпашить не собирается, и такой установки со стороны председателя ГНС не было. Добросовестные налогоплательщики, своевременно и в полном объеме уплачивающие налоги, не будут просто так подвергаться необоснованным проверкам», — подчеркнул Эркин Сызыков.
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