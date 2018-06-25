«Кошмарить» не будут. Сколько подпольных швейных цехов в стране, выясняет ГНС

Сотрудники Государственной налоговой службы собираются проверить, сколько подпольных швейных цехов в Кыргызстане. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГНС КР.
По данным ведомства, официально зарегистрированы и регулярно платят налоги в стране 842 швейных предприятия, где трудятся 7 тысяч 610 человек.
«Но неофициальные цифры намного больше и превышают 100 тысяч человек в этой отрасли. Они остаются в тени и не платят налоги», — сказал глава пресс-службы ГНС Эркин Сызыков.
Он добавил, что задача управлений — выявить в ходе рейдов неплательщиков.
«Никто никого кошмарить и колпашить не собирается, и такой установки со стороны председателя ГНС не было. Добросовестные налогоплательщики, своевременно и в полном объеме уплачивающие налоги, не будут просто так подвергаться необоснованным проверкам», — подчеркнул Эркин Сызыков.