Снова «кошмарить»? Глава ГНС требует чаще проверять предпринимателей

Глава Государственной налоговой службы Тенизбек Абжапаров потребовал от сотрудников чаще проверять рынки и швейные цеха. Об этом он заявил на встрече с налоговиками Бишкека и Чуйской области.

Отмечается, что председатель ГНС указал на слабую организацию работы на местах по предотвращению коррупционных проявлений в части проведения рейдовых, выездных и камеральных проверок и недостаточное выявление дополнительных резервов по налогам, неполный охват рынков и других видов предпринимательской деятельности.

Председатель ГНС сделал акцент на сборы налогов с торгово-рыночных комплексов, отметив, что не все торговые точки платят налоги.

Он призвал руководителей налоговых органов не сидеть в кабинетах, а непосредственно ходить к «рабочим» местам торговли и лично проверять предпринимателей на предмет их своевременной уплаты причитающихся налогов, выяснить имеющиеся проблемы в администрировании торговых точек, а также убедиться в качестве услуг, оказываемых на местах налогоплательщикам.

«Бывают случаи, что предприниматели на рынках, чтобы не платить налоги, пишут заявления о приостановлении деятельности и не приобретают патент, но при этом фактически они работают. Надо выявлять подобные факты и облагать их налогом», — отметил Тенизбек Абжапаров.

Глава ГНС также призвал взять на постоянный контроль вопрос уплаты налогов, в том числе на недвижимое и движимое имущество владельцами крупных торгово-рыночных комплексов и рынков.

Еще одна сфера, на которую решил обратить внимание новый глава ГНС, — швейные цеха. По его словам, в налоговых органах столицы и Чуйской области официально зарегистрированы 770 швейных цехов и трудятся порядка 7,5 тысячи человек. Но Тенизбек Абжапаров уверен, что в реальности количество таких цехов и число работающих в этой сфере людей в разы превышает представленные статданные.

Тенизбек Абжапаров дал указание налоговикам незамедлительно организовать работу для выявления подпольных швейных цехов и постановки их на налоговый учет.