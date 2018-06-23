Исполнение условий соглашения по «Кумтору» продлили в третий раз

Компания Centerra Gold Inc. договорилась с правительством Кыргызстана относительно нового продления исполнения предварительных условий стратегического соглашения по защите окружающей среды и продвижению инвестиций от 11 сентября 2017 года. Об этом сообщили на сайте «Кумтор Голд Компани».
Напомним, что изначально срок уплаты соглашения истекал 20 апреля 2018 года. В первый раз его продлили до 31 мая, затем срок перенесли во второй раз — до 22 июня. Но и к этой дате договориться сторонам не удалось.
В третий раз срок реализации условий для вступления в силу стратегического соглашения продлили до 23 июля 2018 года.
Напомним, что при рассмотрении отчета правительства за 2017 год премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что правительство проводит анализ последнего соглашения по Кумтору.
«Я встречался с руководством Centerra Gold Inc. Правительство имеет определенное мнение по подписанному в сентябре прошлого года соглашению и его результатах», — заключил глава кабмина.