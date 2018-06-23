Исполнение условий соглашения по «Кумтору» продлили в третий раз

Компания Centerra Gold Inc. договорилась с правительством Кыргызстана относительно нового продления исполнения предварительных условий стратегического соглашения по защите окружающей среды и продвижению инвестиций от 11 сентября 2017 года. Об этом сообщили на сайте «Кумтор Голд Компани».

Напомним, что изначально срок уплаты соглашения истекал 20 апреля 2018 года. В первый раз его продлили до 31 мая, затем срок перенесли во второй раз — до 22 июня. Но и к этой дате договориться сторонам не удалось.

В третий раз срок реализации условий для вступления в силу стратегического соглашения продлили до 23 июля 2018 года.

«Компания продолжает сотрудничать с правительством Кыргызстана для обеспечения выполнения остальных условий, предваряющих вступление в силу стратегического соглашения, включая прекращение определенных судебных разбирательств и получение должным образом оформленных разрешений на право землепользования», — говорится в сообщении.

Напомним, что при рассмотрении отчета правительства за 2017 год премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что правительство проводит анализ последнего соглашения по Кумтору.

«Я встречался с руководством Centerra Gold Inc. Правительство имеет определенное мнение по подписанному в сентябре прошлого года соглашению и его результатах», — заключил глава кабмина.