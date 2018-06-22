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Экономика

Деньги от борьбы с коррупцией будут поступать на спецсчет правительства

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление об открытии единого депозитного счета для накопления денежных средств, поступающих в ходе борьбы с коррупцией. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения.

Счет откроют в системе казначейства для учета и аккумулирования денег. Уточняется, что благодаря новой процедуре средства от возмещения ущерба государству будут накапливаться на отдельном счете и распределяться исключительно на основании решения правительства.

Подобный механизм обеспечит повышение эффективности учета и распределения денег, возможность их адресного использования с учетом наиболее актуальных потребностей общества и государства, а также качественное улучшение финансирования антикоррупционных механизмов.
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