За десять дней евро в Кыргызстане подешевело на 1,5 сома

За десять дней евро в Кыргызстане подешевело сразу на 1,5 сома, и впервые за последний год курс опустился ниже 80 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают евро по 78,8-79,1 сома, а продают — по 79,4-79,9 сома. Десять дней назад курс составлял 81,4 сома. Номинальный курс Национального банка — 78,9465 сома (рост за сутки — на 0,02 процента).

Вслед за евро свои позиции сдали американский доллар и российский рубль.

Доллар США с начала недели подешевел на 10 тыйынов. Сегодня его покупают по 68,1-68,2 сома, а продают — по 68,35-68,4 сома. Номинальный курс — 68,3076 сома (падение за сутки — на 0,02 процента).

Курс российского рубля практически сравнялся с сомом. Его продают по 1,06-1,07 сома, а покупают — по 1,08 сома. За неделю рубль потерял в цене 2 тыйына. Зато номинальный курс российской валюты вырос за последние сутки на 0,68 процента — до 1,0737 сома.