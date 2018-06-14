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Экономика

С начала года выпуск ценных бумаг принес бюджету 10,4 миллиарда сомов

С начала 2018 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет Кыргызстана поступило 10 миллиардов 444,45 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, за счет размещения государственных казначейских векселей сроком обращения в один год казна пополнилась на 1 миллиард 286,29 миллиона сомов.

Самыми доходными оказались государственные казначейские облигации. Они принесли бюджету 9 миллиардов 158,16 миллиона сомов.

От выпуска семи- и десятилетних ГКО государство получило 2,4 и 3,9 миллиарда сомов.

Чуть меньше поступления от двухлетних (1,1 миллиарда сомов) и трехлетних (1 миллиард сомов) ГКО. Меньше всего средств принесло размещение пятилетних ГКО — 642,46 миллиона сомов.
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