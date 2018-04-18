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Экономика

В ЕАЭС вступил в силу техрегламент о безопасности аттракционов

Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) устанавливает требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам и вступил в силу сегодня. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Регламент распространяется на колеса обозрения, катапульты, качели, картинги, надувные батуты, горки, электромобили, водные аттракционы и другие аттракционы, где при несоблюдении элементарных правил безопасности есть риск получить травму.

«Положения документа предписывают, что и как нужно делать, чтобы избежать несчастного случая. Все участники процесса — от проектировщиков и изготовителей до организаций, которые занимаются эксплуатацией аттракционов, — получили четкие требования, которые обязаны исполнять для сохранения жизни и здоровья людей», — отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков.

Отдельно в техрегламенте прописаны требования безопасности к детским аттракционам. Проектировщики и изготовители должны учитывать дополнительные риски, связанные с возрастными особенностями детей — физиологическими, психологическими, антропометрическими.

Согласно регламенту, недопустимо оставлять в развлекательных устройствах, особенно в их движущихся частях, отверстия, куда ребенок легко может засунуть руку, ногу или посторонний предмет.

Во всех потенциально опасных местах аттракционы должны обеспечить перилами и ограждениями. Конструкция не должна позволять детям стоять или сидеть на них. Следует немедленно прекратить работу оборудования, если оно повреждено. Соблюдение требований технического регламента ЕАЭС включает и необходимость владельцев ежедневно проверять техническое состояние аттракционов. Обязателен и регулярный госконтроль.

Для планомерного перехода участников рынка на выпуск аттракционов, отвечающих новым требованиям, ЕЭК установила переходный период. До 18 октября 2019 года допускаются производство и выпуск в обращение аттракционов по прежним правилам — в соответствии с законами стран ЕАЭС. Документы, оформленные до вступления в силу техрегламента, считаются действительными до окончания срока их действия, но не позднее 18 октября 2019 года.
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