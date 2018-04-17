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Экономика

ЕАЭС подпишет в мае соглашение о сотрудничестве с Китаем

Фото РИА «Новости». Флаги стран ЕЭАС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и КНР подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в мае 2018 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на два высокопоставленных источника в Евразийской экономической комиссии.

В течение двух ближайших месяцев организация также планирует выйти на соглашение о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а к концу года — с Сингапуром.

Переговоры по торгово-экономическому соглашению между Китаем и ЕАЭС, куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, начались в июне 2016 года. Соглашение позволит Китаю устранить административные, технологические и экономические барьеры сразу с пятью странами.

Кроме того, соглашение с Тегераном о создании ЗСТ должны подписать в течение двух месяцев. По словам собеседника издания, оно будет временным, на три года, чтобы «стороны посмотрели, как это работает, какие могут быть изъяны». И если их нет, соглашение о ЗСТ «будет продлено».

Источник подтвердил, что активно продвигается и процесс подготовки соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром. Подписать документ стороны намереваются до конца года.
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