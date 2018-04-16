В Бишкек прилетят предприниматели из Шри-Ланки, Тайваня и еще восьми стран

Завтра в 11.00 в здании манежа КГАФКиС откроется конгрессно-выставочный форум «Неделя пищевой индустрии в Кыргызской Республике».

Конгрессно-выставочный форум «Неделя пищевой индустрии в Кыргызской Республике», объединяет на единой площадке пять международных специализированных выставок:

2-я Международная специализированная выставка продуктов питания и напитков FoodExpo Kyrgyzstan 2018;

2-я Международная специализированная выставка оборудования для пищевой промышленности FoodTechExpo 2018;

2-я Международная специализированная выставка оборудования, товаров и услуг для оснащения предприятий общественного питания HorecaExpo 2018;

2-я Международная специализированная выставка по производству упаковочной продукции UpackExpo Kyrgyzstan 2018;

2-я специализированная выставка халал-индустрии HalalFoodExpo 2018.

В церемонии открытия примут участие представители правительства КР, руководители профильных министерств и ведомств, представители дипломатических миссий стран — участниц экспозиции, представители профильных ассоциаций, а также топ-менеджмент крупных отраслевых предприятий и бизнес-структур Кыргызстана и стран зарубежья.

На объединенной выставочной экспозиции будут представлены более 40 компаний из 11 стран: Беларуси, Индонезии, Италии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Тайваня, Турции, Узбекистана и Шри-Ланки.

Они готовы представить новейшие разработки в сфере пищевой промышленности и производства экологически чистых продуктов питания.

Дополняет географию экспонентов участие кыргызстанских компаний, являющихся официальными представителями крупнейших заводов-производителей. Уникальность выставок заключается в том, что отечественные компании-участницы получают возможность обменяться опытом с иностранными коллегами и наладить контакты с потенциальными партнерами и потребителями.

В сравнении с 2017 годом в этом году география экспонентов выросла на 16 процентов, а посетителей ожидается на 14-19 процентов больше (среди них работники профильных организаций всех регионов страны, горожане и гости столицы, а также зарубежные посетители и специалисты).

Деловая программа Международного конгрессно-выставочного форума включает в себя проведение семинаров, мастер-классов, презентаций новых технологий и оборудования.

Неделя пищевой индустрии — это отличная площадка, на которой участники смогут представить свою продукцию, познакомиться с потенциальными партнерами, презентовать свои товары и услуги и подписать выгодные контракты.

Официальную поддержку Неделе пищевой индустрии в Кыргызской Республике оказывают правительство КР, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Агентство по продвижению инвестиций, Центр стандартизации и метрологии, Кыргызский центр аккредитации при Минэкономики, а также ОсОО «Кыргызобщепит» — ассоциация предприятий общественного питания.

Организатор Недели пищевой индустрии в Кыргызской Республике — выставочная компания BiExpo.

В рамках Недели пищевой индустрии состоятся форумы для специалистов ресторанного бизнеса Horeca Bishkek и пищевой индустрии FoodExpo Kyrgyzstan.

Серебряным партнером форума HorecaBishkek 2018 является компания, которая предоставляет на рынок Кыргызстана эксклюзивные разработки систем по повышению эффективности управления предприятием «Viktor & Я».

Форум пищевой индустрии FoodExpo Kyrgyzstan проходит при поддержке экспертов из Министерства экономики , Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, а также Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Кроме того, 18 апреля пройдет семинар, где эксперты отрасли из Турции и Кыргызстана обсудят развитие халал-индустрии. 19 апреля состоится семинар по пищевой безопасности и развитию и экспорту пищевых продуктов.

В рамках FoodExpo Kyrgyzstan будет организована с помощью ОсОО «Кыргызобщепит» ярмарка вакансий и Retail Center, где будут представлены самые крупные ресторанные и торговые сети, отели КР.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 0770976666.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.