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Экономика

Долг Кыргызстана Китаю достиг $1 миллиарда 711,48 миллиона

По итогам января долг Кыргызстана Китаю вырос на $10,24 миллиона — до $1 миллиарда 711,48 миллиона. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на 31 января 2018 года госдолг достиг $4 миллиардов 624,81 миллиона или 316 миллиардов 290,85 миллиона сомов. За первый месяц 2018 года он вырос на $111,81 миллиона.

В том числе внешний долг — $4 миллиарда 139,28 миллиона (283 миллиарда 85 миллионов сомов). Большая часть этой суммы — долг Экспортно-импортному банку Китая — 41,3 процента. Чуть меньше — $1 миллиард 635,08 миллиона — республика должна в рамках многосторонних льготных кредитов.

Внутренний долг страны — $485,54 миллиона (33 миллиарда 205,83 миллиона сомов). Из них 89 процентов — долги государства по госказначейским облигациям (ГКО) со сроком обращения от двух до десяти лет.

С начала года на выплату госдолга Кыргызстан потратил более 2 миллиардов сомов.
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