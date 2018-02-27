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Экономика

За какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и энергокомпаний

ОАО «Электрические станции» предоставили депутатам разнарядку по купленной на китайский грант мебели. Всего потратили $200 тысяч.

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Для энергетиков купили крутящиеся кресла от $116 до $203 за единицу. Книжные шкафы обошлись в $326. Стулья покупали по $130 за единицу. Некоторые были дешевле — по $36 и $81. Стоимость столов в ведомости указана в $146 и $116.

Большая часть мебели поставлена на ТЭЦ Бишкека: 110 кресел, 85 двухтумбовых столов, 115 книжных шкафов, 570 стульев.

ТВЕА модернизировала ТЭЦ Бишкека за $386 миллионов. Еще $20,3 миллиона предоставила в виде гранта на покупку мебели, оборудования, строительство школ.
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