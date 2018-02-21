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Экономика

Авария на ТЭЦ. Во сколько оценили ущерб Бишкекских теплосетей

Фото Sputnik Кыргызстан. Аварийная служба ОАО «Бишкектеплосеть»

Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека ОАО «Бишкектеплосеть» потеряло около 75 миллионов сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

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По предварительным данным, из-за аварии на ТЭЦ Бишкека пострадало 92 объекта теплосети. Поступило 51 заявление на восстановление ущерба. Составлены предварительные акты. Если пострадавшие не согласны с суммой возмещения за ущерб, ОАО «Бишкектеплосеть» в таких случаях привлекает независимого оценщика.

Независимому оценщику передали 11 материалов. Предварительная сумма ущерба по обследованным участкам (без учета работы экспертов) составила 460 тысяч сомов.

От перерасчета абонентам оплаты за отопление за семь дней Бишкектеплосеть потеряла 73,8 миллиона сомов.
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