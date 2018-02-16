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Экономика

Двум сотовым компаниям запретили пополнять кошельки с баланса телефона

Двум сотовым компаниям — Beeline и MegaCom — запретили пополнять их мобильные кошельки с баланса телефона. Об этом ИА «24.kg» сообщили сами сотовые операторы.

По их данным, накануне банк-партнер сотовых операторов уведомил их о том, что он приостанавливает сотрудничество в части пополнения кошелька с баланса мобильного телефона с 6.00 16 февраля. Фактически сейчас кошельки работают, но пополнить их можно только через отделения банка.

Мы пока не знаем, с чем связано приостановление деятельности. Проблемы не в сотовых операторах, а в банковской сфере.

Исполнительный директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев

«Сегодня должна была состояться пресс-конференция Национального банка по положению об электронных деньгах. Мы рассчитывали, что сможем задать вопросы по этому поводу, но пресс-конференцию отменили», — отметил он.

Из собственных источников ИА «24.kg» стало известно, что банк-партнер двух операторов связи действовал по предписанию Национального банка. Регулятор рекомендовал банку прекратить работу механизма по пополнению электронных кошельков с баланса абонентов.

Нацбанк вынес в январе на общественное обсуждение поправки в положение об электронных деньгах и предложил запретить пополнения кошельков с баланса телефона, считая его небезопасным.

Общественное обсуждение поправок закончилось 12 февраля. Какое решение принял Нацбанк по проекту, пока неизвестно.

«В Национальном банке определен порядок принятия решений и доведения информации до общественности. Все решения НБ КР доводятся до общественности в установленном порядке», — прокомментировали ситуацию в Нацбанке.
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