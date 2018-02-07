Россия надеется продолжить сотрудничество с Кыргызстаном в гидроэнергетике

Россия надеется на продолжение сотрудничества с Кыргызстаном в сфере гидроэнергетики. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.

В 2016 году Кыргызстан денонсировал соглашения с Россией о совместном строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 из-за экономических трудностей, возникших у российской стороны. Расходы российской компании на подготовку строительства составили около $37 миллионов.

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«Трудности возникли у потенциальных инвесторов в силу обстоятельств, от них не зависевших. Слишком долго не решались задачи с выделением земли под объекты, сохранялись вопросы о рентабельности проектов. Пока тянулась эта раскачка, благоприятный период кончился, — заявил Александр Стерник. — В мире наступил финансово-экономический кризис, просели курсы многих валют».

Но, по его словам, даже в такой обстановке россияне были готовы «привлечь займы на терпимых условиях». «Однако так и не было представлено убедительных расчетов по стоимости реализации электроэнергии, ее объемам, экспорту и тому, что с ним связано, прежде всего по передающим сетям», — отметил представитель МИД РФ.

«Сейчас партнеры удовлетворили интересы нашего подрядчика на проекте Камбаратинской ГЭС-1. Ведется поиск решения по компенсации расходов на Верхненарынские объекты, куда вложены более крупные средства», — отметил Александр Стерник.

«Уверен, что, сделав правильные выводы, стороны продолжат сотрудничество в очень перспективной сфере гидроэнергетики», — заявил он.