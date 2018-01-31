Налоговая задолженность в Кыргызстане достигла 2,4 миллиарда сомов

По итогам 2017 года налоговая задолженность в Кыргызстане достигла 2 миллиардов 436,3 миллиона сомов. Такие данные приводят в Государственной налоговой службе (ГНС).

По ее данным, налоговики проводили мероприятия по принудительному взысканию задолженности. В итоге в бюджет возвращено 3 миллиарда 377,2 миллиона сомов. В том числе налогоплательщикам вручено 88 тысяч 247 налоговых решений на 8 миллиардов 27,5 миллиона сомов. Из них взыскано 2 миллиарда 247 миллионов сомов по 68,8 тысячи решениям.

Кроме того, выставлено 3 тысячи 354 налогово-платежных требования на расчетные счета налогоплательщиков на 2 миллиардов 703 миллиона сомов, произведена опись имущества на 1 миллиард 120,8 миллиона сомов. В суды переданы 1 тысяча 767 дел. Из них по 814 материалам на 1 миллиард 39 миллионов сомов вынесено решение в пользу бюджета.