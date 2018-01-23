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Экономика

Мобильные кошельки. Нацбанк нарушает Конституцию

Ассоциация операторов связи считает, что Национальный банк нарушает Конституцию, запрещая пополнение мобильных кошельков с баланса телефона. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава АОС Айбек Куренкеев.

По его словам, Национальный банк создал рабочую группу, чтобы внимательно изучить предлагаемые поправки в положение об электронных деньгах. Однако за четыре месяца работы сторонам так и не удалось договориться. Позиция Национального банка осталась неизменной.

«По нашему мнению, запретительная позиция является категоричной. Она применяется в крайних случаях. Мы не видим больших угроз. Мы видим потенциал для развития. Мы считаем, что позиция Национального банка по этому вопросу могла бы быть более регулятивной и конструктивной. Я уверен, что только с помощью широких общественных слушаний мы можем прийти к максимально удобной модели, которая может использоваться в Кыргызстане», — подчеркнул Айбек Куренкеев.

Представитель АОС уверен, что инициатива Национального банка противоречит Конституции. Ведь Основной закон страны запрещает принятие нормативно-правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина.

«Введение данной нормы ограничит граждан в части владения, использования и распоряжения своими средствами. Кроме того, согласно закону о правах потребителя, каждый потребитель имеет право на возврат авансовых платежей и приобретенных товаров и услуг. В данном случае права потребителя тоже нарушаются. Мы считаем, что более полезным для экономики стало бы развитие конкуренции. Сегодня рынок платежных систем ограничен определенным кругом компаний. Позиция Национального банка не способствует созданию здоровой конкуренции и новых платежных сервисов», — заключил Айбек Куренкеев.

В Ассоциации операторов связи предлагают кыргызстанцам посетить их сайт и высказаться по вопросу.
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