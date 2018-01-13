Кыргызстан обратится в ЕАЭС для введения нулевых ставок на ввоз электромобилей

Кыргызстан намерен обратиться в Евразийский экономический союз по поводу введения нулевых ставок на ввоз электромобилей. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, в настоящее время в Кыргызстане регистрация нового электромобиля стоит 17 тысяч сомов, а перерегистрация подержанного — 5 тысяч.

Мы готовим программу улучшения состояния экологии в Бишкеке и предлагаем отменить пошлины на ввоз электромобилей, чтобы кыргызстанцы могли их себе позволить. Отмена таможенных пошлин может быть временной мерой, чтобы в республику завезли больше электромобилей. Абдыкалык Рустамов

Он добавил, что Министерство экономики КР должно внести в ЕАЭС предложение о введении нулевых таможенных пошлин на ввоз электромобилей. «Белоруссия уже внесла предложение по нулевым ставкам. Минэкономики КР также должно направить свое предложение», — пояснил Абдыкалык Рустамов.

Напомним, 1 сентября 2017 года закончился льготный период по ввозным таможенным пошлинам на легковые электромобили. Пошлины на них были снижены с 17 до 0 процентов, на грузовые с полной массой до 5 тонн — c 15 до 5 процентов.

Депутаты Жогорку Кенеша также выступили с предложением ввести льготы на ввоз электромобилей и гибридов.