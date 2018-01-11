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Экономика

В прошлом году фермеры получили льготные кредиты на 6,6 миллиарда сомов

В прошлом году в рамках реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства-5» фермеры получили льготные кредиты на 6,6 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

По его данным, кредиты выданы 15 тысячам 161 сельскому товаропроизводителю. Больше всего денег крестьяне брали на животноводство: 4 миллиарда 126,2 миллиона сомов. На кредитование растениеводства направили 1 миллиард 125,8 миллиона сомов, на переработку и услуги в сельском хозяйстве — 1 миллиард 404,4 миллиона.

Больше всего кредитов получили фермеры Джалал-Абадской, Чуйской и Ошской областей.
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