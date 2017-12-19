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Экономика

Если повысить тариф на электричество вдвое, он останется самым низким в мире

Даже если в Кыргызстане вдвое повысить тариф на электричество, он все равно останется самым низким в мире. Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию эксперт Всемирного банка Катарина Гасснер.

По ее словам, 80 процентов населения Кыргызстана платят по тарифам ниже окупаемости — 77 тыйынов за киловатт-час. «Даже если удвоить его, он останется самым низким в мире. Я не говорю о том, что нужно повышать тариф. Надо повысить доходность отрасли. Этого можно добиться через повышение тарифа или снижение порогового потребления в 700 киловатт-часов в месяц», — пояснила Катарина Гасснер.

Депутаты поинтересовались, поможет ли продажа компаний решить проблему. «Приватизация энергосектора не является решением трудностей. Распредкомпании находятся не в том состоянии, чтобы получить выгоду от сделки», — сказала Катарина Гасснер.
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